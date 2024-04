Alex Brocca: ¿Cómo se dio el fin de su relación con Ernesto Pimentel?

La vida personal de Álex Brocca, una vez más, captura la atención del público luego de su publicación de su libro "Canto de dolor".

En una reveladora entrevista concedida a Panorama el 2 de mayo de 1999, Brocca detalló los aspectos más oscuros de su relación con el conocido presentador Ernesto Pimentel, marcada por conflictos y episodios violentos que culminaron en 1998.

Brocca relató un particular incidente que encendió la mecha de la discordia: "Eran las 4 de la mañana cuando sonó el teléfono de Ernesto. Le pregunté quién era y él respondió que no debería importarme. El teléfono sonó de nuevo y escuché una voz del otro lado diciendo: '¿Qué te importa? Tú no eres nada para Ernesto'. Fue entonces cuando me levanté para confrontarlo y recibí un puñetazo que me rompió el tabique", compartió Brocca, visiblemente afectado por el recuerdo.

Esta tumultuosa relación fue también la primera relación homosexual de Brocca, quien en su libro y entrevistas ha evitado mencionar directamente el VIH, una enfermedad que ambos compartían y que Pimentel más tarde confesaría públicamente.

Durante la promoción de "Canto de dolor", Brocca confesó en una entrevista en señal abierta que la 'Chola Chabuca' había sido su pareja, respondiendo así a las especulaciones sobre su vida amorosa. La presión de la prensa y el escrutinio público fueron abrumadores para Brocca, quien lamentó la falta de privacidad durante esos tiempos difíciles.