Álex Brocca cuando se enteró de que tenía VIH: "Me sentí completamente devastado"

Una entrevista olvidada de Alex Brocca, emitida el 2 de mayo de 1999, ha resurgido generando gran conmoción. En ella, el bailarín habla abiertamente con la periodista Pamela Vértiz sobre su tormentosa relación con Ernesto Pimentel y el devastador momento en que se enteró de que era portador del VIH.

Esta entrevista, sacada de los archivos de Panamericana Televisión, fue presentada recientemente en el programa 'Todo se filtra', en un contexto de renovado interés público debido al lanzamiento de la película autobiográfica de Pimentel.

Brocca detalla en la entrevista cómo, tras enfrentar un persistente malestar estomacal, decidió acudir al hospital Daniel Alcides Carrión, donde le realizaron múltiples pruebas, incluido el examen de Elisa para descartar el SIDA.

"El médico me miró y, con una voz sombría, me informó que mi prueba había salido positiva", contó Brocca, recordando las lágrimas que derramó al recibir la noticia. "Me sentí completamente devastado. No podía entender cómo había sucedido, constantemente me preguntaba en qué momento me descuidé", explicó.