¡Vuelve a casa! La Mackyna regresa triunfal a cerro El Pino en La Victoria

Mack Aguilar Songhurst, más conocido como La Mackyna, personifica una historia de resiliencia y éxito que inspira a muchos. Creció enfrentando severas adversidades en el cerro El Pino de La Victoria, donde la ausencia de su madre y las difíciles condiciones económicas marcaron su infancia. "Cuando era niño, me burlaban porque no teníamos inodoro. Eso me motivó a prometerme que iba a cambiar mi vida", confesó Mack.

Durante sus años formativos, La Mackyna se vio obligado a equilibrar su educación con el trabajo, desempeñándose como cobrador de combi por las tardes para sostener a su familia. La pasión por el deporte se hizo evidente en su adolescencia cuando comenzó a entrenar con pesas caseras hechas por su padre. Este interés pronto se convertiría en la piedra angular de su carrera profesional.

RECOMPENSAS DE LA VIDA

A pesar de los desafíos adicionales, Mack nunca dejó de esforzarse por un futuro mejor. Trabajó como estibador en los mercados y más tarde como stripper, lo que eventualmente lo llevó al mundo del entretenimiento y la televisión.

La Mackyna ha transformado su vida. Es dueño de un gimnasio y lidera una banda de cumbia, la cantante Norka Ascue. Su participación en un sketch del programa “JB en ATV”, donde parodió un TikTok viral, es solo un ejemplo de cómo ha logrado utilizar su fama para influir positivamente en otros.