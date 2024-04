Susy Díaz elige cuidar su salud mental ante declaraciones de Néstor Villanueva: "No diré nada"

La disputa entre Flor Polo y Néstor Villanueva continúa capturando la atención de los medios de espectáculo, especialmente después de su separación y posterior divorcio, marcado por desacuerdos relacionados con la custodia de sus hijos.

Recientemente, Villanueva se presentó en el programa "Dilo Fuerte" para ser entrevistado por Lady Guillén, donde expresó su indignación ante las serias acusaciones de violencia física y psicológica realizadas por su expareja Polo Díaz.

EVITÓ OPINAR

En este contexto, un equipo de "Todo se Filtra" buscó la opinión de Susy Díaz, madre de la empresaria, sobre las declaraciones de su exyerno. Sin embargo, la respuesta de Susy fue sorprendente, ya que optó por no abordar el tema, enfocándose en cuidar su salud mental.

"Por mi salud mental no puedo tocar ese tema, tengo 65 años y soy persona vulnerable, el doctor me prohibió estresarme por eso estoy diciendo no a muchas cosas", mencionó.

Por otro lado, Susy Díaz reveló que está cubriendo algunos gastos para su nieto antes de su próximo cumpleaños. Además, compartió que ha asumido los gastos de útiles escolares de su engreído.