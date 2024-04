Erick Elera confiesa no haberse encontrado con Nathaniel Sánchez

Con el lanzamiento de la tan esperada 11va temporada de la famosa teleserie "Al Fondo Hay Sitio", los seguidores aguardan con ansias por descubrir las nuevas sorpresas que les depara la trama.

En medio de la expectativa, Erick Elera, conocido por su papel en la serie, fue entrevistado por "Todo se Filtra", donde compartió sus impresiones sobre la posibilidad de reencontrarse con su compañera de reparto Nathaniel Sánchez, quien no participará en esta temporada pero visita Perú ocasionalmente.

Elera expresó su anhelo de volver a cruzarse con Sánchez durante una de sus visitas al país: "Cuando ha venido no lo he visto, pero sí hemos hablado de varias cosas. Siempre he dicho, mientras no me digan no, a mí no me han dicho nunca ni Andrés ni Nathaniel, porque yo sé, uno todavía tiene en su corazón algo de la serie. Se ha creado algo bonito y tenemos ese vínculo".