Luciana Fuster vuelve a Tailandia y deja a Patricio Parodi solo: "Me harás mucha falta"

El último fin de semana, Luciana Fuster partió hacia Tailandia luego de pasar cerca de tres meses en Perú. Su partida, prevista hasta octubre de este año, generó diversas reacciones, especialmente después de las conmovedoras despedidas que compartió con su pareja, Patricio Parodi.

Por medio de su cuenta de Instagram, el chico reality expresó su cariño hacia Fuster y compartió imágenes de ambos en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

"Reina de mi vida, aún no has despegado y ya te extraño muchísimo. Sé que me harás mucha falta, pero también sé que es solo por un tiempo. Te amo con todo mi corazón", escribió Parodi en su publicación.

RESPONDIÓ A SU POST

En respuesta, Luciana expresó su amor hacia su pareja: "Teamoteamoteamoteamo infinitamente", dejando claro el fuerte vínculo que comparten.

Aunque la partida de Fuster no es para unas vacaciones ordinarias, ya que la Miss Grand International viajó sola para cumplir con sus compromisos laborales en Inglaterra y otros países europeos.