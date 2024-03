Ducelia Echevarria es la nueva conductora de Todo Se Filtra: "Yo si me quedo, no te dejaré Kurt"

Ducelia Echevarria, reconocida exchica reality, ha sido presentada como la nueva co-conductora del programa de espectáculos "Todo se filtra", donde acompañará a Kurt Villavicencio.

La noticia de que Echevarria dejó la conducción de "Préndete" para unirse a "Todo se filtra" ha generado especulaciones sobre los motivos detrás de su decisión.

Además, ha avivado los rumores de una posible colaboración entre Christian Domínguez y Panamericana Televisión, lo que ha generado expectativas entre los seguidores del programa.

Durante su presentación, Ducelia Echevarria expresó su emoción por unirse a Kurt Villavicencio y aseguró que estará con él hasta el último día del programa.

No obstante, envió una pequeña indirecta a Giovanna Valcarcel, quien decidió renunciar a "Todo se filtra" para participar en otro programa de entretenimiento.

"Quiero agradecer a producción, la vibra es increíble y ya estoy aquí para acompañarte. Yo sí me quedo, no me voy a ir, no te voy a dejar. Yo me voy a mantener aquí contigo para opinar sobre todo lo que venga relacionado a la farándula", afirmó Echevarria.

SOLTERA Y SIN COMPROMISO

Por otro lado, Kurt Villavicencio le preguntó a Ducelia si tiene planes en el amor. Ante ello, ella mencionó que actualmente está dedicando tiempo para conocerse mejor y trabajar en sí misma.

"Como me ves, estoy radiante, estoy feliz. No estoy en nada, quiero estar soltera. Me estoy tomando mi tiempo conmigo misma y con mi hija", añadió.