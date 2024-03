Tomate Barraza evita opinar sobre del ampay al novio de su ex Vanessa López: "No me compete"

Un medio local de espectáculos se comunicó con Vanessa López mientras se encontraba en los exteriores de su hogar para mostrarle unas impactantes imágenes captadas por el equipo de investigación.

En dichas imágenes, se puede ver a su actual pareja, Jhonny Silva, en el balcón de un edificio junto a otra mujer.

Lo llamativo de estas imágenes es que Silva parecía estar disfrutando de la compañía de la mujer, quien se encontraba desnuda en ese momento.

Ante esta situación, Carlos 'Tomate' Barraza evitó opinar sobre dicha situación tras ser invitado al programa de hoy en Todo se Filtra.

Kurt Villavicencio inició consultando si llegó a ver las imágenes difundidas por Magaly Tv La Firme, a lo que se pudo notar la cara de incomodidad del cantante y conductor de Radio.

"Que podría decir al respeto, es un tema que a mi no me compete (...) es un tema que no me interesa, no tengo ningún interés de hablarlo, de terceras personas y yo no tengo nada que ver", recalcó.

Seguidamente, añadió: "Tal vez la gente puede decir pero por qué no hablas, no opinas, como lo vuelvo a repetir, es un tema que no me compete".