Madre de 'Robotina' confiesa que nunca estuvo de acuerdo con la relación de su hija y 'Robotín'

Durante la emisión del programa "Todo se Filtra", la madre de la popular Robotina hizo una inesperada aparición en el set de televisión.

Sin embargo, lo que parecía ser una visita amigable se convirtió en un escándalo cuando la co-conductora Giovanna Valcarcel abordó a la madre sobre la relación de su hija con Robotín, el famoso personaje cómico.

Ante la pregunta sobre la relación de Robotina y Robotín, la madre respondió entre risas: "Nunca estuve de acuerdo, vengo conociendo su trayectoria, solo eso podré decirte". Sus palabras dejaron en claro que desde el principio la madre tenía serias dudas sobre el carácter del personaje.

Además, Valcarcel consultó a la madre sobre lo que no le gustaba de Robotín, a lo que ella respondió: "Tantas cosas que son, necesito una lista, jaja".

Sin titubear, la madre afirmó que no le caía bien y que no tenía nada bueno que decir sobre él. También reveló que su hija estaba profundamente enamorada, a pesar de que ella no veía un compromiso igualmente fuerte por parte de Robotín.