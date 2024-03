Yiddá Eslava se pronuncia tras ampay de Julián Zucchi: "Tiene todo el derecho de rehacer su vida"

Tras la difusión del ampay de Julián Zucchi junto a una reportera supuestamente vinculada a 'Magaly TV La Firme', Yiddá Eslava, quien fue pareja del cantante en el pasado, ha compartido su opinión enérgicamente en las redes sociales.

Sin hacer referencia directa al evento en cuestión, la actriz recordó las reacciones que recibió cuando se filtraron imágenes de ella con su actual pareja, Ángel Fernández.

"Julián puede hacer lo que quiera con su vida. Tiene todo el derecho de reconstruir su vida porque es un hombre soltero", declaró Eslava al principio de su transmisión.

Luego, hizo hincapié en cómo fue juzgada cuando se les fotografió a ella y a Ángel Fernández: "A mí no me ampayaron besándome, a mí me ampayaron tomándome de la mano con Ángel, él me besaba la mano. Me criticaron los machistas de m***", expresó la actriz en su cuenta de Instagram.

En cuanto a la persona ampayada besándose con Julián, Yiddá comentó: "No conozco a la chica con la que está saliendo, yo me enteré igual que ustedes", agregó la influencer en una transmisión en vivo para sus seguidores.

Aprovechando la oportunidad, Eslava instó a la reflexión: "Piensen antes de hablar de alguien, de referirse a una persona. Estoy cansada de la disparidad de trato entre hombres y mujeres. Esto tiene que terminar de alguna manera", enfatizó.

¿QUÉ FUE LO QUE DIJO JULIÁN?

En las imágenes del ampay de Julián Zucchi, se puede ver al actor junto a su acompañante junto a una pared de la discoteca, compartiendo besos y abrazos, disfrutando de su compañía.

Al ser interrogado sobre las imágenes, el argentino minimizó el incidente, argumentando que simplemente estaban disfrutando del momento. "Si estoy en una fiesta y alguien se me acerca y me habla, no le diré 'no, aléjate, estoy cerrado al amor'", comentó.