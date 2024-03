Karla Tarazona responde tras ser vinculada con Domínguez: “Tenemos una buena relación como padres"

Karla Tarazona, reconocida presentadora de televisión, salió al frente para aclarar los recientes rumores que surgieron después de que se difundieran fotografías en las que aparece junto al cantante Christian Domínguez en el mismo gimnasio de 'La Mackyna'.

En una comunicación con Giovanna Valcárcel, co-conductora de Todo se filtra, Tarazona negó rotundamente cualquier tipo de relación sentimental con Domínguez.

MOLESTA CON KURT

La conductora de Préndete manifestó su sorpresa ante la manera en que se ha distorsionado el hecho, dejando claro que Kurt Villavicencio tiene pleno conocimiento de que ella entrena con la Mackyna desde el año pasado.

"Yo no sé que tanto habla si no ha estado conmigo en mis peores momentos, las unicas personas que estuvieron a mi lado fueron mis mejores amigos, no él, han pasado los años y yo siempre lo he dicho que las cosas con christian se aclararon, yo tengo memoria al igual que Kurt, los tiempos cambiaron y ahora solo tenemos una relación de padres", aclaró.