Samantha Batallanos habla sobre la Pantera Zegarra: "Es muy educado, pero no es mi tipo"

En una entrevista con el canal de YouTube "Entre Tragos", Samantha Batallanos, ex pareja del reconocido boxeador Jonathan Maicelo, brindó su opinión sobre el reciente tema de la cancelación de la esperada pelea entre Maicelo y La Pantera Zegarra, que había generado gran expectativa entre los peruanos.

Cuando los conductores le preguntaron sobre su impresión de La Pantera Zegarra, Batallanos respondió:

"Me parece un chico agradable, buena persona, educado y respetuoso, pero no es el prototipo de chico que me interese o que lo ponga en otras intenciones ni nada". Con estas palabras, dejó claro que no siente atracción romántica hacia Zegarra.

FUERON CAPTADOS JUNTOS EN ACTIVIDAD

Cabe mencionar que días atrás, Batallanos y Zegarra fueron captados juntos en una activación de un local promocionando vapers.

Sin embargo, Batallanos enfatizó que no pierde la esperanza de presenciar a ambos boxeadores enfrentándose en un ring de boxeo, dejando claro que su relación con Zegarra es meramente amistosa.