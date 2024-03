Jonathan Maicelo revela que 'La Pantera Zegarra' tiene dos denuncias por agresión: ¿Cuáles son?

Durante su aparición en el programa Todo se Filtra, el empresario y reconocido boxeador Jonathan Maicelo aprovechó la oportunidad para brindar su descargo ante la cancelación de la pelea contra la Pantera Zegarra, patrocinada por el conductor de televisión Andrés Hurtado.

Sin embargo, Maicelo sorprendió al revelar dos denuncias contra su oponente, que, según sus propias palabras, no habrían llegado a su fin.

El empresario señaló que la Pantera Zegarra enfrenta dos denuncias graves, una de agresión psicológica hacia una menor de edad en su entorno familiar y otra relacionada con un presunto atropello a una adulta mayor en el pasado.

Maicelo expuso estos hechos para cuestionar las declaraciones previas de Zegarra en el programa y desafiar su reputación.

ENVIÓ MENSAJE A ANDRÉS HURTADO

El boxeador arremetió contra Andrés Hurtado, alegando que este ocultaba las verdaderas razones detrás de su decisión.

"Chibolín, no mientas que no ibas a hacer la pelea por un tema legal mío, porque el señor (Pantera Zegarra) tiene dos denuncias. Y, además, seguramente no querías hacerlo porque no tendrás dinero o simplemente no te dio la gana", afirmó Maicelo.