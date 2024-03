Jonathan Maicelo confronta a Kurt Villavicencio EN VIVO: "Tú no me conoces, no digas mentiras"

Durante una entrevista en el programa Todo se Filtra, el reconocido boxeador y empresario Jonathan Maicelo se vio envuelto en una acalorada discusión con el conductor Kurt Villavicencio.

El enfrentamiento se desató a raíz de las acusaciones de violencia física y verbal que se le imputan a Maicelo por parte de su expareja, Samantha Batallanos.

En el transcurso de la entrevista, Kurt Villavicencio cuestionó a Maicelo sobre su actitud hacia la forma de vestir de Batallanos.

El empresario respondió enfáticamente que es una persona segura de sí misma. Ante esta respuesta, Villavicencio lo acusó de tener una actitud machista. La discusión tomó un tono cada vez más tenso a medida que ambos protagonistas se confrontaron.

DISCUTIERON EN VIVO

La disputa alcanzó su punto álgido cuando Maicelo increpó a Villavicencio por sus afirmaciones. "¿Y tú cómo sabes que me molestaba? Tú no me conoces", declaró el boxeador.

En respuesta, el conductor de Todo se Filtra afirmó: "Te conozco, sé lo picón y machista que eres, Jonathan". La tensión se mantuvo cuando Maicelo desafió a Villavicencio, cuestionando si realmente lo conocía y si habían tenido alguna interacción personal.

"¿Ahora me conoces? ¿Cuándo hemos salido a pasear? ¿Cuándo fuiste a mi casa? No digas mentiras, dile al público que tú a mí no me conoces", enfatizó Maicelo.