Jonathan Maicelo arremete contra Andrés Hurtado: "Es un mentiroso y vende humo"

La pelea programada para el 14 de febrero entre Jonathan Maicelo y la Pantera Zegarra en el programa "Sábado con Andrés" no pudo llevarse a cabo, lo que generó la indignación de Maicelo.

En una entrevista realizada para un podcast, el reconocido boxeador peruano expresó su frustración hacia Andrés Hurtado, conductor del programa, a quien acusó de mentir y faltarle el respeto al pueblo peruano.

"Me molesta su falta de respeto por haber mentido a todo el Perú. Es un mentiroso, prometió algo que no cumplió y ahora quiere justificarlo con mis problemas personales con mi ex pareja", declaró Maicelo en la entrevista.

"VENDIÓ HUMO"

Además, añadió: "No lo hizo porque no tiene dinero, no lo hizo porque vendió humo sobre su pelea. Le escribí por WhatsApp y no me respondió".

La postergación de este esperado evento deportivo había generado gran expectativa en todo el país, y su cancelación dejó a los fanáticos decepcionados.

Maicelo no ocultó su malestar y lanzó duras críticas hacia Hurtado, cuestionando su credibilidad y su capacidad para cumplir sus promesas.