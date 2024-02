Martha Valcárcel envía mensaje a Kurt Villavicencio tras mencionar a Milett Figueroa

En la reciente emisión de "Todo se Filtra", Kurt Villavicencio compartió anécdotas sobre su experiencia como reportero de espectáculos, recordando la época en la que perseguía a figuras públicas como Paula Arias, Milett Figueroa y la misma Yahaira Plasencia para obtener declaraciones en eventos nocturnos.

La polémica surgió cuando Martha Valcárcel, madre de Milett Figueroa, envió un mensaje a través de su sobrina Giovanna Valcárcel para hacer llegar a Kurt Villavicencio.

"Dile a Kurt que jamás hubiera encontrado a Milett porque ella no salta de discotecas a discotecas, no por santa, sino porque no le gusta", leyó Valcárcel en vivo.

KURT RESPONDE

Ante esta afirmación, Kurt Villavicencio respondió a las acusaciones: "Creo que la señora Valcárcel no entendió lo que quise decir. Mi jefe en su momento me pedía que le buscara a Milet cuando facturaba por lo sucedido con Gutty Carrera. Al final, nunca declaraba sobre el tema. Por otro lado, no me he referido a que su hija va de juerga a las discotecas, iba a trabajar, no a chaparse", aclaró el popular reportero.