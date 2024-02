Yahaira Plasencia responde a sus retractores: "Dejenme crecer y avanzar"

Durante su participación en el programa "Todo se Filtra", Yahaira Plasencia abordó el tema de las críticas que ha recibido desde que decidió aventurarse como conductora en "Al Sexto Día".

La salsera, firme en su postura, destacó la necesidad de no limitar a las personas y permitirles crecer en sus carreras.

"Uno nunca puede limitar a las personas, tienen que dejarme crecer", afirmó Plasencia, haciendo frente a las opiniones negativas que ha enfrentado desde su incursión en la conducción televisiva.

La artista recalcó su determinación y experiencia, señalando que ha superado diversas situaciones a lo largo del tiempo.

SUPO AFRONTAR CRÍTICAS

Al referirse a su participación en "Al Sexto Día", Yahaira compartió su actitud previa al aceptar la propuesta:

"Cuando me dijeron para conducir 'Al Sexto Día', le dije al equipo de producción que se preparen porque me van a linchar, las críticas van a venir con todo, pero yo tengo un buen tiempo y sé todas las cosas que he aguantado. He sabido salir adelante", enfatizó la salsera.