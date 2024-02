Lucho Cáceres sobre teleseries peruanas: "ya no quiero hacer cinco años las mismas historias"

En una entrevista realizada en el programa "Tiempo Muerto", el destacado actor peruano Lucho Cáceres compartió su opinión sobre su decisión de no regresar a participar en teleseries peruanas.

El reconocido actor expresó su crítica hacia las series en las que participó anteriormente, reconociendo que estuvo involucrado en ese ámbito durante mucho tiempo.

Sin embargo, declaró que no tiene intenciones de regresar a interpretar el mismo tipo de personajes, ya que considera que sería más de lo mismo.

NO REGRESARÁ

Cáceres señaló: "Yo he sido crítico de las series en las que participé, ya estuve adentro demasiado tiempo y no pienso regresar". El actor enfatizó su deseo de explorar nuevos desafíos y no limitarse a interpretar roles similares a los que ya ha desempeñado en el pasado.

Además, Lucho Cáceres hizo hincapié en que no tiene intenciones de regresar al mismo grupo de guionistas ni a la misma hora de transmisión, ya que considera que eso implicaría repetir el mismo ciclo y hacer lo mismo una vez más.