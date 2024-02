Karla Tarazona se niega a hablar sobre los ampays de Christian Domínguez: "no hablaré del tema"

En una entrevista en vivo en el programa "Todo se filtra", Karla Tarazona, conductora del programa "Préndete", fue abordada por Giovanna Valcarcel respecto a la primicia que supuestamente lanzaría en su programa el próximo lunes, relacionada a los ampays de Christian Domínguez con Mary Moncada y Alexa Samamé.

La reacción de Tarazona fue contundente y clara. "Yo estoy bien hasta que me llaman por cosas que no quiero hablar", aclaró, dejando en claro su negativa a tocar el tema.

Además, manifestó su sorpresa al recibir tantas llamadas, pensando que eran por cuestiones de trabajo.

SE INCOMODÓ

La conductora reiteró su postura y enfatizó: "Lo he repetido 300 veces, no hablaré del tema, no responderé por acciones que no me corresponden".

Acto seguido, decidió cortar la llamada en vivo, generando gran expectativa y dejando sorprendidos tanto a los conductores del programa como a los espectadores.