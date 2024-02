Fiorella Retiz indignada por ampay de Domínguez: "Necesita ayuda psicológica"

Fiorella Retiz ha expresado su indignación y preocupación ante el escándalo de infidelidad en el que está involucrado Christian Domínguez.

Si bien comprende que los seres humanos cometen errores, Retiz cuestionó la reiteración de las acciones infieles por parte del cantante. Además, recordó su propio ampay en el pasado, cuando fue descubierta con Aldo Miyashiro, quien aún mantenía una relación con Érika Villalobos.

En relación a Christian Domínguez, Retiz sugirió que podría tener un problema psicológico debido a su patrón constante de infidelidad hacia todas sus parejas.

Estas declaraciones surgieron después de que imágenes de Domínguez intimando con otra mujer en su camioneta fueran difundidas por el programa 'Magaly TV La Firme'.

"La situación es complicada, ya que cada pareja tiene su propia historia. Lo que ha salido a decir Mary [Magaly Medina] es otra situación que no se puede comparar. Personalmente, no me siento identificada con ninguna de las dos. Sin embargo, me entristece y resulta difícil pensar en los niños involucrados. Es importante entender que todos cometemos errores, pero lo preocupante es cuántas veces uno está dispuesto a repetir el mismo error. En el caso de Christian, ha ocurrido en diversas ocasiones", comentó Retiz.