Karla Tarazona explota al ser consultada por el ampay de Christian Domínguez: "No me interesa"

En una reciente intervención telefónica en 'Todo se filtra', Karla Tarazona finalmente rompió su silencio respecto al ampay de Christian Domínguez con Mary Moncada.

Tarazona, amiga del conductor 'Kurt', explicó que su negativa a abordar el tema se debe a la presencia de un hijo en común con Domínguez, y su principal preocupación es salvaguardar la salud mental del menor.

"Por sobre todas las cosas, tengo un niño que tengo que salvar y proteger su integridad. Por respeto a nuestro hijo, mis hijos, sobre todo a la mayor que ve redes, no pienso tocar el tema. No tengo vela en este entierro. No tengo nada que ver. Vayan y pregúntenle a los protagonistas", enfatizó Tarazona.

La conductora evitó expresar solidaridad con Pamela Franco, la pareja de Christian Domínguez, y se negó a dar su opinión sobre la situación.

"Sé que en mi posición, al estar en un programa, obviamente va a repercutir y no quiero. No voy a opinar ni para bien ni para mal", concluyó Karla Tarazona, dejando claro su deseo de mantenerse al margen de la controversia.