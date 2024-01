La Mackyna arremete contra Jorge Luna y Ricardo Mendoza: “Grabé con ellos y solo me dieron almuerzo”

En medio de la emisión del programa Todo se Filtra, Mack Songhurst, mejor conocido en el mundo del entretenimiento nacional como ‘La Mackyna’ arremetió contra los conductores del programa en YouTube “HH” Jorge Luna y Ricardo Mendoza, precisando que una vez grabó con ellos y solo le dieron un plato de comida.

“Yo he grabado también para ellos para un programa que todavía no sale y solo me dieron almuerzo”, declaró en el espacio conducido por Samuel Suárez.

Asimismo, ‘La Mackyna’ reveló que no comió lo que le ofrecieron ya que el siempre lleva su propio aperitivo. “Sí y en verdad no lo comí porque yo llevo mi táper a donde vaya”.

¿Y EL TRANSPORTE?

Por otro lado, el amigo de Christian Domínguez indicó dejó abierta la posibilidad de que no le dieron dinero para movilizarse de su casa hasta el estudio de grabación, pero no pidió nada de ello, ya que lo único que buscaba era presentarse y seguir dándose a conocer en los espacios.

“No, en realidad no pedí, no me gusta estar pidiendo cuando me invitan. Siento que es un tema de marketing que a mí me suma, pero bueno, hay personas que no lo ven de esa manera”, indicó.

Cabe mencionar que, no es la única persona que vivió estos pasajes con Jorge Luna y Ricardo Mendoza, sino que también con anterioridad pasaron por lo mismo Miguel Vergara y Mariella Zanetti.