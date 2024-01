Mayra Couto se confiesa en ‘Todo de Filtra`: “Soy la Grace, soy la Munda”

La actriz Mayra Couto, reconocida por su interpretación como 'Grace Gonzáles' en la exitosa serie "Al Fondo Hay Sitio", expresó su deseo de regresar a la producción televisiva.

Sin embargo, durante una entrevista en Todo se Filtra, se le consultó sobre la posibilidad de trabajar nuevamente con Andrés Wiese, con quien compartió roles y a quien denunció por acoso en el pasado.

La respuesta de Couto fue contundente: "Cómo te digo que no (...) yo no quiero volver a sentirme así, y no voy a volver a sentirme así, no lo voy a permitir".

La actriz fundamentó su decisión en evitar situaciones incómodas y reiteró que no está dispuesta a colaborar con Wiese.

LA MUNDA

En otro momento de la entrevista, Mayra Couto abordó las críticas que recibe en redes sociales por su defensa del lenguaje inclusivo. Al respecto, comentó:

"La munda, creo que ya me quedé con esa chapa, soy la 'Grace', soy la munda, pero lo bueno es que no me ignoran y eso es lo importante".

Cabe recordar que en mayo de 2019, Couto generó controversia en el internet por una frase sacada de contexto relacionada con el uso del lenguaje inclusivo.

Tras la publicación, recibió amenazas y mensajes misóginos. La actriz compartió su experiencia de recibir contenido violento, incluyendo un video de maltrato a una mujer con un mensaje ofensivo.