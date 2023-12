‘La Mackyna’ y Norka Ascues responden a ‘Clavito y su Chela’ por menospreciar su talento: "Nos daba un trato inhumano"

El fisicoculturista conocido como ‘La Mackyna’ y la cantante y modelo Norka Ascues han salido a responder a Robert Muñoz, popularmente conocido como ‘Clavito y su Chela', luego de que afirmaran que ellos no bailan ni cantan y cobraban 500 soles por presentación.

"Me sorprende esta queja porque se centra en la exigencia de ensayar de 6 a 8 horas, algo que no considero justo dado que todos tenemos otros trabajos. No creo que sea correcto que él juzgue mi trabajo cuando yo no critico el suyo", expresó ‘La Mackyna’.

Según Clavito y su Chela, tanto Norka como ‘La Mackyna’ debían realizar la coreografía del 'gusano' durante los intermedios de la orquesta. En respuesta ello, indicaron que no se estaba respetando los horarios acordados para ensayos y presentaciones.

"Cuando nos reunimos, dejamos claro que ambos tenemos otros compromisos laborales, y él dijo que no habría problema, que podríamos llegar a un acuerdo hablando. Sin embargo, luego se molestó porque no nos quedamos de 5 de la tarde a 3 de la mañana", expresó Norka.

Por su parte, ‘La Mackyna’, el deportista, señaló que el trato que recibían de Clavito era inhumano. "Él me pidió ser un showman y cumplí, no soy cantante; él sabía cuál era mi papel", agregó.

Además, ambos artistas destacaron que no son los únicos que han enfrentado este tipo de trato dentro de la orquesta, razón por la cual decidieron retirarse por su propia cuenta. "Nos retiramos porque sabía que iba a ver este tipo de comentarios. Varios músicos y el animador ya han dejado la orquesta", señaló Norka.

"Siento que se está tergiversando la situación, él dice que cobramos 500 soles, pero si yo trabajo con empresas, por solo estar presente durante una hora me pagan el doble", añadió ‘La Mackyna’.