Andrea San Martin respalda a Elías Montalvo en la farándula: “Siempre voy a defenderlo”

En la reciente emisión de Todo se Filtra, la exchica reality Andrea San Martín generó controversia al ser abordada por el conductor Samuel Suárez sobre la presencia del tik toker Elias Montalvo en la mesa de panelistas.

La pregunta se centró en cómo reaccionaría San Martín si otros personajes de la farándula decidieran no saludar a Montalvo en una reunión de amigos.

La respuesta de Andrea San Martín fue clara: "Yo siempre voy a defenderlo porque es mi amigo. Cuando salimos, nos hemos encontrado con algunos chicos, pero siempre hemos salido solos". La exchica reality indicó que, pese a las diferencias de opiniones con Elias, lo respeta y lo considera su amigo.

"Yo no tengo problemas con nadie. A mí si me saludan, yo saludo. Hay cosas en las que con Elias no concordamos, y eso solemos respetar. Él es mi amigo, y lo voy a respetar", concluyó.

LA BRONCA ENTRE MONTALVO Y FAJARDO

Recordemos que, hace un mes, los integrantes de Chollywood se reunieron en una fiesta que terminó en peleas.

Según revelaciones de Rodrigo González, la presencia de Ducelia Echevarría y Elías Montalvo no habría sido bien recibida por Peter Fajardo, quien llegó al lugar acompañado de Francesco Méndez, expareja de Andrea San Martín.