‘Apoteósico’ le responde a ‘Topito’ tras decirle que no lo conoce: “Es un malcriado”

Una nueva controversia sacude la farándula peruana con un enfrentamiento inesperado entre el cómico Carlos Junior conocido como Topito y el coanimador Aldo Díaz, conocido como Apoteósico, durante la última emisión de Todo se Filtra.

El conflicto comenzó cuando el acompañante de Gisela Valcarcel, Apoteósico, realizó un comentario sobre la relación de Topito y Dayanita, afirmando:

"Me enteré que dejaste a tu mujer por otra chica, qué barbaridad". Esta declaración enfureció a Topito, quien respondió de inmediato: "Estas cositas no lo voy a meter, este señor no me conoce ni yo lo conozco".

El coanimador de Valcarcel se sintió ofendido por la falta de reconocimiento de Topito y consideró que era una falta de respeto hacia su carrera en la televisión peruana.

¿QUÉ DIJERON LUEGO?

Topito, en su defensa, se disculpó alegando que no lo conoce: "Yo no lo conozco, no estaba pendiente en la televisión ya que estaba trabajando como ambulante, el programa de la señora Gisela no lo he visto y por eso no lo conozco", declaró.

Por otro lado, Apoteósico, expresó su indignación: "Yo no lo conozco, es un malcriado ese señor, quiere hacerse famoso seguramente. Yo trabajo con la mujer más importante del entretenimiento en este país, ¿y que venga a decir que no me conoce?", recalcó.