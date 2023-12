Giuliana Rengifo: "Yo llamé al Ministerio de la Mujer por las burlas de Magaly Medina"

La enemistad entre Giuliana Rengifo y Magaly Medina parece no tener fin. En la reciente emisión de Todo se Filtra, Samuel Suárez, conductor del programa, rememoró los incómodos momentos de discusión entre la cantante y la conductora de televisión.

Rengifo compartió sus esfuerzos por resolver la situación, mencionando que se comunicó con el Ministerio de la Mujer ante los insultos de Medina en señal abierta. "En el Ministerio de la Mujer me pasearon mil veces. Le envié una carta notarial, pero no le importó. Se burló de mi carta y dije stop. Quise seguir con la denuncia y ningún notario en Lima quiso ayudarme", manifestó.

La cantante recordó las veces que Medina la atacó en redes sociales y cómo respondió en consecuencia. A pesar de los desacuerdos, Rengifo admitió que la exposición en el programa de Medina le sirvió para ganar reconocimiento en la farándula peruana. "Tengo que agradecerle a ella, ya que ahora tengo mucho trabajo. Lo que me fastidia es que piteó", afirmó.

SE DIRIGIÓ A MEDINA

Rengifo también abordó las acusaciones de Medina de ser una amante, respondiendo con firmeza: "Yo no he sido amante, señora. En mi vida nunca fui amante porque yo me valoro, yo me amo, yo con el hombre con el que he estado estaba solo".

La cantante confesó que espera la oportunidad de conversar cara a cara con Magaly Medina. "Me hicieron una invitación para una nota, pero no acepté. Quiero verla en vivo, así como me difamó, quiero aclarar las cosas", concluyó.