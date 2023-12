Personajes de la farándula fueron galardonados en los Premio Lorcha

En la reciente entrega de los Premios Lorcha, celebrada el 7 de diciembre, nuestra 'ratuja' enviada logró acceder a exclusivas conversaciones con reconocidos personajes de 'Chollywood'.

Estas son algunas de las declaraciones más destacadas:

Fernando Díaz: Apoyo a Juliana Oxenford

El exconductor de televisión, Fernando Díaz, no dudó en expresar su apoyo a Juliana Oxenford en medio de la guerra mediática con Magaly Medina. Al ser consultado por nuestro reportero, Díaz afirmó: "Team Juliana, es mi amiga, es una excelente reportera y una buena persona."

Maju Mantilla: Reserva sobre su Vida Amorosa

La ex Miss Perú y conductora de un programa televisivo, Maju Mantilla, evitó opinar sobre su situación amorosa actual con Gustavo Salcedo. Ante las preguntas, Mantilla declaró: "Siempre las críticas van a existir, no tengo por qué exponer mi vida personal, no tengo por qué hacerlo."

Rosangela Espinoza: Sorpresa y Saludos a las Ratujas

La modelo y chica reality, Rosangela Espinoza, al ver el micrófono de Todo Se Filtra, expresó sorpresa y bromeó diciendo: "De dónde es... ah, Todo Se Filtra de Panamericana, ah! me olvidé, no puedo declarar." Seguidamente, envió un saludo a las ratujas y a nuestro conductor Samuel Suárez.

Melisa Paredes: Reacción Espontánea

La ex chica reality, Melisa Paredes, al enterarse de que nuestra 'ratuja' es parte del equipo de Todo Se Filtra, tuvo una reacción espontánea: "aaaaahhhh... instarandulaa, de Samuel no?.." indicó entre risas.