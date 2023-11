Denuncian que hijo de Miguelito Barraza no paga pensión alimenticia de su hijo

Una nueva controversia ha surgido en la familia Barraza después de que Andrea Muñoz, ex pareja de José María Barraza, hijo del cómico Miguelito Barraza, denunciara que José María no está cumpliendo con la pensión alimenticia correspondiente para su hijo menor, como dicta la ley.

En una entrevista con Manuel Suárez para "Todo se filtra", Andrea Muñoz señaló que desde el 17 de agosto del presente año existe una sentencia judicial a su favor, donde se determinó que José María Barraza debe pagar 800 soles mensuales para el cuidado de su hijo.

No obstante, el cantante de la agrupación de salsa "Los Barraza" apeló esta decisión judicial y propuso pagar tan solo 300 soles mensuales que no paga. Esta situación ha indignado a Muñoz, quien ha iniciado un nuevo proceso legal como consecuencia.

"Antes no tenía ningún problema con José María en cuanto a lo económico. Él nunca me negó nada, nunca negó a su hijo y estuvo presente hasta los 8 meses, momento en que descubrí que me estaba siendo infiel", expresó Muñoz.

Inicialmente, Andrea Muñoz intentó resolver el asunto tanto con José María Barraza a través de su primo ‘Tomate Barraza’, buscando una conciliación para asumir las responsabilidades. Sin embargo, debido a problemas con su pareja, José María Barraza decidió retirarse en el último momento.

"Él dijo que se retiraba de esto y me bloqueó. En un principio, ‘Tomate’ intentó apoyar a su primo y le pidió que solucionara las cosas, pero ese día nos canceló", señaló Muñoz.

Según Andrea Muñoz, José María Barraza ha tenido varios problemas dentro de la familia, el más reciente fue cuando intentó registrar a su nombre la orquesta salsa "Los Barraza" en la que participa con sus primos, incluyendo a ‘Tomate Barraza’.

Finalmente, Andrea Muñoz expresó su profundo agradecimiento hacia el cantante ‘Tomate Barraza’ por el apoyo que le brindó desde el primer momento en que supo que estaba embarazada.

"Le tengo un respeto enorme y un agradecimiento. Siempre valoraré lo que Tomate hizo por nosotros. Desde el principio, su preocupación fue que mi bebé estuviera bien y sano. Incluso pasó el Día del Padre con él", indicó Muñoz.