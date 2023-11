Monique Pardo, la "Reina del Caramelo" enfrenta difíciles momentos en su vida personal

Monique Pardo, la reconocida artista peruana quien ha sido protagonista de una trayectoria carrera en el mundo del espectáculo, en la actualidad se encuentra en una situación que ha preocupado a sus seguidores y al público en general peruano, debido a que su hogar muestra condiciones precarias en situación de abandono.

La "Reina del Caramelo", como es conocida, se ha mantenido alejada de los reflectores últimamente, viviendo una etapa apartada de los escenarios tras haber participado en numerosos programas de entretenimiento y haber dejado una huella imborrable con sus éxitos musicales, una carrera que comenzó cuando apenas tenía 16 años.

En una reciente aparición para "Todo se filtra”, Pardo se refirió a la situación de su vivienda, alegando que no se trata de suciedad, sino de desorden, y dijo no sentir vergüenza por ello. "La intención no es burlarse de mí, mi casa no está cochina simplemente está desordenada. No tengo vergüenza de nada ni esconderme de nadie, todo esto es parte de mi vida", expresó la pelirroja de la farándula.

TRAYECTORIA

María Silva, su nombre real de Monique, fue una de las bailarinas más solicitadas en las décadas de los 80 y 90, consolidándose como una figura relevante en el mundo artístico y de la televisión. Su presencia en el mundo artístico dejó una huella imborrable y su paso por diversos programas de espectáculos y revistas de renombre la convirtieron en un ícono del entretenimiento.