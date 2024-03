La melodramática publicación de Christian Cueva tras su regreso a Perú: “Clamé y me respondiste”

En medio de fuertes rumores y especulaciones sobre una posible reconciliación entre Christian Cueva y su aún esposa, Pamela López, el futbolista ha compartido un mensaje enigmático en sus redes sociales, generando aún más incertidumbre sobre el estado de su relación.

““El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh, Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande porque Jehová es excelso, y atienden al humilde, más al altivo mira de lejos”, se lee en su historia de Instagram.

FUE CAPTADO CON LA MADRE DE SUS HIJOS

Recientemente, la pareja fue vista junta en la camioneta de Cueva, lo que ha sorprendido a muchos y ha avivado las conjeturas de una posible reconciliación.

A pesar del pasado escandaloso de infidelidad protagonizado por 'Aladino' junto a la cantante de cumbia Pamela Franco, López habría perdonado la infidelidad y posteriormente retomando la relación.