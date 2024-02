¿Paolo Guerrero firmaría por Alianza Lima?

El periodista de ESPN, Franco Lostaunau, generó revuelo al revelar que Paolo Guerrero busca romper su vínculo con César Vallejo debido a razones personales y familiares.

Esta situación ha colocado a Alianza Lima en el centro de las especulaciones como posible destino para el experimentado delantero peruano, quien mantuvo una conversación al respecto con el comunicador.

Ante esta situación, fuentes de Todo se Filtra comentaron que Paolo Guerrero podría inclinarse al club victoriano luego de haber decidido romper su contrato con el Club poeta.

"Supuestamente, Paolo firmaria por Alianza Lima antes del 26 de febrero, porque se cierra el libro de pase en la federación Peruana de Fútbol", anunció Giovanna Valcarcel.

Ante esta posibilidad, Alianza Lima se pronunció a través de 'Tito' Ordóñez, delegado del club, quien declaró a Líbero: “Alianza Lima no ha dicho nada y no ha manifestado respecto a Paolo Guerrero. No ha presentado ninguna oferta. Las razones de que Paolo se quiera ir de la Universidad César Vallejo son estrictamente personales”.