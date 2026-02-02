La verdad de Hernán Barcos: “Alianza Lima está pasando una situación difícil”

Hernán Barcos brindó una entrevista exclusiva a Teledeportes en la que se refirió a su salida de Alianza Lima, dejando en claro que ese capítulo ya forma parte del pasado. El delantero afirmó que hoy está plenamente comprometido con FC Cajamarca, institución a la que busca ayudar a consolidarse como un club modelo y referente del fútbol en el interior del país.

Consultado sobre la actualidad de Alianza Lima, el “Pirata” reconoció que atraviesa momentos difíciles, aunque evitó profundizar en el tema. Barcos señaló que, por respeto a la institución en la que milita actualmente, prefiere no opinar sobre los problemas extradeportivos del conjunto blanquiazul, remarcando que su prioridad es cumplir con el proyecto que encabeza en Cajamarca.

En otro momento, el atacante argentino se refirió a su relación con Christian Cueva, destacando que mantienen una amistad cercana. Incluso reveló que han compartido momentos en familia y expresó su deseo de que el volante pueda regresar a la Selección Peruana. “Canta bien”, comentó entre risas, al destacar una de las facetas más conocidas del popular “Aladino”.

SU ACTUALIDAD EN CAJAMARCA

Finalmente, Hernán Barcos confesó que mantiene comunicación constante con excompañeros y trabajadores de Alianza Lima, lo que demuestra el vínculo que aún conserva con el club íntimo. No obstante, reiteró que su presente y su energía están enfocados en FC Cajamarca, donde espera seguir aportando dentro y fuera del campo con su experiencia y liderazgo.