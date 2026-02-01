TeleDeportes mano a mano con Menezes: “Vamos a hacer una renovación”

El entrenador brasileño Mano Menezes, de 63 años, fue presentado oficialmente por la Federación Peruana de Fútbol (FPF) como el flamante DT de la Bicolor Llega con un contrato de cuatro años, teniendo como principal objetivo la clasificación al Mundial 2030.

Menezes llega para reemplazar a Oscar Ibáñez, tras la eliminación de Perú en el proceso clasificatorio para la Copa del Mundo 2026.

Perfil y Trayectoria

Conocido por su experiencia en clubes de élite en Brasil y su paso por la selección brasileña (2010-2012), sus últimos años antes de llegar a Perú incluyen el club Grêmio (2025), permaneciendo hasta diciembre de ese mismo año tras asegurar un noveno lugar en el Brasileirao y la clasificación a la Copa Sudamericana 2026.

Fluminense (2024-2025) donde dirigió al equipo de Río de Janeiro hasta marzo de 2025 antes de su salida. Y también tomó las riendas de la Selección de Brasil (2010-2012) donde es recordado por haber hecho debutar a Neymar Jr. en el equipo nacional.

En esta entrevista exclusiva, el nuevo flamante DT de la Selección habla con TeleDeportes y conozca su plan para asumir las riendas de La Bicolor.