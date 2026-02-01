Pablo Lavandeira en entrevista con Teledeportes: “Alianza Lima es mi lugar en el mundo”

Pablo Lavandeira atraviesa un buen momento en FC Cajamarca y así lo expresó en una entrevista con Teledeportes, donde se mostró motivado en esta nueva etapa de su carrera. El mediocampista destacó que su llegada al club fue fácil, no solo por el proyecto deportivo, sino también por un factor personal: su esposa es natural de Cajamarca, lo que influyó de manera importante en la decisión.

Durante la conversación, Lavandeira reveló que Hernán Barcos fue determinante para concretar su fichaje. Según contó, el delantero argentino tuvo un rol fundamental en acercarlo al club y brindarle confianza en el proyecto. “El fútbol es así, a veces toca tomar decisiones”, señaló el volante uruguayo, quien aseguró sentirse respaldado desde el primer día.

Sin embargo, el futbolista uruguayo no ocultó la tristeza que le generó dejar Alianza Lima. Con evidente emoción, afirmó que el club íntimo ocupa un lugar especial en su vida. “Me dio pena dejar Alianza porque es mi lugar en el mundo. Siempre me trataron muy bien, como en casa”, expresó, resaltando el cariño recibido por la institución, compañeros y la hinchada.

SUEÑA CON VOLVER

Finalmente, Pablo Lavandeira aseguró que se fue de Alianza Lima en paz consigo mismo. “Me fui feliz porque lo di todo, siempre entregué lo mejor de mí”, afirmó el volante uruguayo. Aunque no descartó un eventual regreso en el futuro al club victoriano, dejó claro que hoy su enfoque está totalmente en FC Cajamarca, donde promete dar el máximo en cada partido para hacer una buena temporada.