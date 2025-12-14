¡Exclusivo de Teledeportes! Hernán Barcos es nuevo jugador de FC Cajamarca

Hernán Barcos inicia una nueva etapa en su carrera y ya se convirtió en nuevo jugador de FC Cajamarca para la temporada 2026. En exclusiva, Teledeportes pudo confirmar que el delantero argentino ya firmó contrato con el cuadro cajamarquino, que viene preparando su debut en la máxima categoría del fútbol peruano. La presentación oficial se postergará debido a que el ‘Pirata’ aún mantiene contrato con Alianza Lima hasta finales del 2025.

La salida de Barcos del conjunto blanquiazul se dio luego de que la dirigencia le comunicara que no sería tomado en cuenta para la próxima temporada. La eliminación ante Sporting Cristal en los playoffs de la Liga 1 marcó el cierre definitivo de su ciclo en Matute, donde el atacante no pudo despedirse con un título, como era su deseo tras cinco campañas defendiendo la camiseta íntima.

Tras su salida de Alianza Lima, el delantero de 41 años analizó distintas opciones para continuar su carrera. Sport Boys apareció inicialmente como alternativa, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto. En ese escenario, FC Cajamarca, recientemente ascendido, presentó una propuesta que convenció rápidamente al futbolista, apostando por su experiencia y liderazgo dentro y fuera del campo.

SU ROL EN CAJAMARCA

Además de su rol como atacante, Barcos asumiría funciones adicionales dentro del club. Según trascendió, el argentino también participaría en la planificación deportiva, iniciando así su camino hacia un futuro cargo como gerente deportivo. De esta manera, FC Cajamarca busca no solo potenciar su plantel para la Liga 1 2026, sino también sentar bases sólidas para un proyecto institucional ambicioso desde su regreso a la élite del fútbol peruano.