Santiago ‘Morro’ García, histórico jugador de Godoy Cruz, se suicidó a los 30 años

Conmoción en Argentina. Santiago ‘Morro’ García, quien estaba con tratamiento psiquiátrico, se suicidó a los 30 años a causa de problemas emocionales. El exdelantero del Godoy Cruz ya había adelantado cómo influían los temas extrafutbolísticos en su carrera deportiva.

“Los jugadores no somos robots, no estamos hechos de acero. Tuve varios problemas personales que fueron influyendo en mi rendimiento y no fue fácil”, contó García durante una entrevista en junio del año 2019.

El ‘Morro’ García se contagió del nuevo coronavirus el pasado enero, pero logró superar la enfermedad. Sin embargo, lo que nunca pudo vencer fue estar lejos de su familia, sobre todo de su hija, quien vive en Uruguay, y que la pandemia hizo imposible que la viera.

SE CONFIRMA SUICIDIO

Santiago ‘Morro’ García falleció de un balazo en la cabeza. El cuerpo del exdelantero del Godoy Cruz de la primera división de Argentina fue hallado sin vida en su departamento y el suicidio fue confirmado por el Ministerio de Seguridad de Argentina.