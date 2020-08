Así fue la despedida de Jefferson Farfán del Lokomotiv

Como se sabe, Jefferson Farfán no continuará jugando en Lokomotiv de Rusia tras no llegar a un acuerdo para renovar su contrato. Y el sábado pasado, en el RZD Arena, la 'Foquita' recibió una emotiva despedida por parte del club y de los hinchas que llegaron al estadio.

"Gracias por todo, Jeff" era el mensaje de la hinchada para la “Foquita”.

“Solo tengo palabras de agradecimiento para el equipo, la afición y el presidente. He vivido años maravillosos y Lokomotiv siempre quedará en mi corazón. Son 3 años y medio imborrables, estoy muy agradecido con todo lo que me han brindado. Me he sentido en familia”, dijo el delantero de 35 años.

Antes de dedicar unas palabras de agradecimiento al club y a los hinchas, Farfán posó con sus compañeros en la que será la última postal con el Lokomotiv.