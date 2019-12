Pablo Bengoechea: "Les dije que el VAR se iba a equivocar en contra de Alianza"

Alianza Lima cayó 4-1 ante Binacional en Juliaca. Tras el choque por la primera final de la Liga 1, Pablo Bengoechea, entrenador de Alianza Lima, mostró su malestar tras la aparatosa derrota y no dudó en criticar el rendimiento de los ábitros del encuentro y el uso del vídeo arbitraje (VAR) durante el partido.

"Cuando me dijeron que había VAR a los dirigentes les dije que el VAR se iba a equivocar en contra de nosotros, no me sorprende nada lamentablemente, pero ya sabía lo que va a pasar", declaró Bengoechea en conferencia de prensa.

El DT blanquiazul también calificó de “muy raro” todo lo que sucedió en el encuentro con respecto a las decisiones de los ártbitros.

"¿Por qué fue expulsión? por el VAR. El árbitro ni amarilla sacó y estaba a 10 metros, ¿La jugada de penal no daba para revisarla, parece penal eso? para mi gusto no fue. ¿El agarrón a Cuba, no lo podían llamar para que la viera? muy raro todo", puntualizó.