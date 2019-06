EXCLUSIVO | Paolo Guerrero a la hinchada: “Que nos sigan apoyando”

La selección peruana no tuvo la despedida soñada ante su público y en casa tras perder por 3-0 frente a la selección de Colombia. Una vez finalizado el partido y antes de subir al bus de la Bicolor, Paolo Guerrero, en exclusiva habló para Teledeportes, y fue contundente sobre la actuación de la Blanquirroja en el estadio Monumental.

"Nos sirve para corregir errores que no debemos hacer en la Copa América 2019. Comenzamos bien, pero no supimos manejarnos con tranquilidad, buscamos el gol rematando de cualquier lado y eso no nos sirve", precisó el 'Depredador'.

Además, el capitán de la Bicolor se refirió a la polémica que se armó tras el primer gol cafetero, en dónde el juez de línea levantó la bandera pero el juez principal decidió no tomarlo en cuenta y valido el tanto.

En otro momento hizo un llamado a la hinchada para que “los sigan apoyando”.