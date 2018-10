Clausura: Universitario pierde contra Ayacucho y está a puertas del descenso

Una lamentable noticias para los hinchas ‘cremas’, pues nuevamente Universitario no logra cambiar su situación de mala racha en el Torneo Clausura, esta vez al perder por 4 a 2 frente a Ayacucho FC.

La expulsión temprana de Raúl Fernández y luego, de Luis Vargas, hizo que el cuadro 'crema' tenga aún más difícil la jornada. Aunque el portero Patrick Zubczuk ayudó a que la caída no sea más abultada, Kevin Sandoval no perdonó la pobre defensa de Universitario y a los 23’ ya marcaba el primer tanto. Posteriormente a los 49’ y a los 60’, Ever Chávez y Mauricio Montes subieron el marcador a 3 - 0. Mientras, casi al final del juego, Sandoval anotó el remate final.

Otro partido que asombró a los hinchas del fútbol fue la victoria de Comerciantes Unidos frente a Sporting Cristal, aunque los celestes estaban en condición de local. Este es uno de los pocos partidos en los que Emanuel Herrera no anota un gol. Neil Marcos y Jeremías Bogado anotaron los goles para los de Cutervo.

Binacional también está haciendo una buena campaña en la sexta fecha del Clausura, pues venció por 2 a 0 al Cantolao, con goles de Héctor Alipio y Andy Polar. En tanto, Alianza Lima anotó un tanto frente a Real Garcilazo.