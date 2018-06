Paolo Guerrero anotó golazo en entrenamiento previo a partido de Francia

Luego del partido ante Dinamarca, en el que el seleccionado no pudo cambiar el 1 a 0, los jugadores peruanos están dando su máximo esfuerzo para el próximo cotejo contra Francia. El capitán peruano ha venido entrenando con mucha garra para formar parte del once de Gareca este jueves, por eso metió un golazo en los entrenamientos que le dio la victoria al cuadro nacional ante la sub 20. Guerrero sacó un remate desde fuera del área y colocó el balón en la esquina del arco.

Esto ocurrió hoy en el entrenamiento de la tarde, en el estadio de Khimki. Algo curioso fue la aparente molestia que sentiría Paolo Guerrero por no participar los noventa minutos del último partido con Dinamarca. Lo que ahora se pregunta la gente es si Paolo será titular ante Francia este próximo jueves.