Nolberto Solano: “el gran éxito de este equipo es la fortaleza”

En una entrevista que Nolberto Solano dio a los medios de prensa, indicó que la derrota de nuestro seleccionado no se debe a que Christian Cueva falló un penal, pues eso es algo que le pudo pasar a cualquier jugador. Resaltó, además, que no solo se debe pensar en el penal fallido, pues al segundo tiempo Cueva entró bastante fuerte, aunque el resultado no fue el esperado.

Respecto a Francia, Solano manifestó que aún nada está dicho, se espera sacar un resultado positivo, aunque hay que esperar los otros resultados, pero que el objetivo del seleccionado es siempre ganar.

Sobre al aparente disgusto de Paolo Guerrero por entrar casi al final del partido, Solano afirmó que no hay ningún tipo de desestabilización por parte del grupo, al contrario es un grupo fuerte y que el gran éxito de este equipo es la fortaleza. Además, que la decisión de dejar al final a Paolo ha sido solo decisiones tácticas.