André Carrillo: "La Bombonera no juega, es un estadio más"

Le pone sazón. André Carrillo llegó esta noche a Lima para ponerse a los órdenes de Ricardo Gareca con miras a los duelos ante Argentina y Colombia.

Pese a que la 'Culebra' no estará ante la Albiceleste por acumulación de tarjetas amarillas, sí podrá estar para el último partido de las Eliminatorias ante Colombia en nuestra capital.

El extremo del Wtaford, le pone paños fríos a los que dicen que La Bombonera tiembla y asegura que al final los hinchas no juegan. "No significa nada, (La Bombonera) es un estadio más. La hinchada no juega, juegan los 11 que están en el campo y por eso pienso que es lo de menos", indicó.

"Nos jugamos mucho en ese partido. Argentina es un rival de los mejores del mundo y vamos con una mentalidad positiva", acotó el ex jugador del Benfica y Sporting de Lisboa.

En tanto, Carrillo sueña con la posibilidad de que luego del 10 de octubre todo el país celebre la tan ansiada clasificación al mundial después de 36 largos años.

"Es lindo saber que estamos muy cerca de darle una gran alegría al pueblo. Hemos tenido momentos malos y difíciles, pero ahora la gente tiene que disfrutar de esto", sentenció.