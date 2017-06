Claudio Pizarro: "Yo tengo la ambición de volver a la selección e ir a un mundial"

Durante el recorrido que hizo un equipo de Teledeportes por diversas países de Europa como Portugal, Francia o Inglaterra, se pudo conocer el éxito que están teniendo nuestros connacionales en varios equipos futbolísticos. Pero en esta oportunidad también se toparon con un ícono del deporte rey, Claudio Pizarro, quien a lo largo de su trayectoria a generado múltiples sentimientos de la hinchada nacional.

En esta oportunidad se animó a hablar de todo un poco frente a las cámaras del programa. Con respecto de su retorno al equipo bicolor, precisó que debido a problemas de lesión se le ha complicado rendir vistiendo la camiseta. “Lamentablemente nunca he podido estar bien para ir a la selección y eso es lo que me ha costado, pero lo he dicho muchas veces, yo tengo la ambición de volver y obviamente ir a un mundial”, puntualizó.

Por su parte, también tiene el sueño de regresar a Alianza Lima en algún momento, pero siente que todavía no ha llegado el mismo. “Otro de los temitas que está abierto para mí es salir campeón con un equipo del fútbol peruano, pero por ahora mi prioridad es Europa”, indicó. Finalmente, Pizarro no dudó en brindar un fraternal saludo a todos.