Google lanza Gemini Spark: agente de IA realiza tareas automáticamente en segundo plano

Google presentó oficialmente Gemini Spark, un agente de inteligencia artificial diseñado para ejecutar tareas digitales de forma autónoma y en segundo plano. La herramienta, impulsada por el modelo Gemini 3.6 Flash, estará disponible en los próximos días para los suscriptores de Google AI Ultra y Pro en Latinoamérica y el resto del mundo.

A diferencia de los asistentes tradicionales que tienen como función responder preguntas, Google Spark actúa como un colaborador activo que realiza acciones concretas siguiendo instrucciones previas .

Funciona en la infraestructura de nube de Google y se conecta de forma nativa con las aplicaciones de Google Workspace, como Gmail, Documentos y Hojas de cálculo, sin necesidad de configuración adicional.

Autonomía bajo supervisión del usuario

El agente opera incluso cuando el dispositivo está apagado o bloqueado, y siempre bajo el control del usuario. Spark requiere autorización para activarse y para conectarse a las aplicaciones, además de solicitar confirmación antes de ejecutar acciones importantes, como enviar correos electrónicos o realizar gastos.

Principales funciones

Entre las funciones que puede realizar, destacan la organización automática de correos, la actualización de hojas de cálculo con datos de reservas, la búsqueda de eventos locales para agregar al calendario, la auditoría de facturas digitales y la redacción de borradores de respuesta basados en el estilo de escritura del usuario. Google describe esta innovación como el inicio de una nueva etapa en la que los agentes de IA ponen la información del mundo al servicio de las personas.