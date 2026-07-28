Google presenta herramientas para fortalecer seguridad digital de niños y adolescentes

Se ha vuelto un desafío para las familias, el acompañamiento a niños y adolescentes en el entorno digital, en especial cuando aumenta el tiempo de conexión durante las vacaciones. Google ofrece Family Link, que permite aprobar o bloquear aplicaciones, establecer límites de uso diario y gestionar contenido según la edad.

También incluye ubicación en tiempo real y notificaciones de llegada o salida de lugares determinados. Para consumo de contenido, YouTube Kids ofrece controles parentales sobre videos, búsquedas y tiempo de uso.

Las experiencias supervisadas de YouTube acompañan el acceso según la edad del menor. Búsqueda Segura (SafeSearch) filtra contenido explícito en las cuentas de menores de 18 años de forma predeterminada.

Protección de información y cursos gratis

Google impulsa recursos educativos como Sé Genial en Internet, que enseña a proteger información personal y reconocer riesgos en línea. También ofrece cursos gratuitos como Meet LEO, Meet LEA y Super Searchers sobre seguridad digital y uso responsable de IA.

Identificar contenido con IA y funciones de Gemini

Herramientas como SynthID y Acerca de esta imagen ayudan a identificar contenido generado por IA. Gemini incluye funciones de apoyo en salud mental y protecciones para adolescentes. Google.org colabora con organizaciones para ampliar el acceso a apoyo en crisis. Estas soluciones buscan promover una experiencia digital más segura para niños y adolescentes.