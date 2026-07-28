Google Maps: cómo activar el “modo seguridad” para seguir una ubicación en tiempo real

Google Maps cuenta con una función conocida popularmente como “modo seguridad”, que permite conocer la ubicación y seguir el recorrido de otra persona en tiempo real desde un teléfono celular. Esta herramienta está disponible en dispositivos Android y iPhone, aunque su activación depende obligatoriamente del consentimiento del usuario que compartirá sus movimientos.

Cómo compartir la ubicación en tiempo real en Google Maps

Para activar el seguimiento, la persona debe ingresar a Google Maps con su cuenta de Google, presionar su fotografía de perfil y seleccionar la opción “Compartir ubicación”. Posteriormente, podrá elegir durante cuánto tiempo permanecerá habilitado el acceso, ya sea por algunas horas, hasta una hora determinada o hasta que decida desactivarlo manualmente.

Una vez concedido el permiso, el contacto autorizado podrá observar la ubicación del usuario directamente en el mapa y seguir su desplazamiento en tiempo real. Para que el procedimiento funcione correctamente, ambos deben haber iniciado sesión en sus respectivas cuentas de Google y contar con conexión a internet y los servicios de ubicación encendidos.

Qué datos muestra Google Maps durante el seguimiento

Al compartir la ubicación, la aplicación puede mostrar información como el nombre y la fotografía de la cuenta, el punto geográfico aproximado o preciso del teléfono y el nivel de batería del dispositivo. Según la configuración disponible, también puede indicar si el celular se encuentra cargando y facilitar la visualización de lugares guardados, como la dirección del hogar o del trabajo.

Cuando el nombre del contacto o su ubicación no aparecen en Google Maps, el inconveniente puede estar relacionado con la sincronización de la cuenta, los permisos de privacidad o la información almacenada en la agenda de Google. Como alternativas, aplicaciones como WhatsApp también permiten compartir la ubicación en tiempo real, mientras que los usuarios de iPhone pueden utilizar la herramienta Buscar, siempre con la autorización expresa de la persona que será localizada.