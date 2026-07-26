Aprende a iniciar sesión con video selfie para acceder a tus cuentas de Google

Google presentó una nueva opción de acceso a sus cuentas a través del video selfie. Esta herramienta permite a los usuarios recuperar el ingreso a su perfil mediante una grabación corta de su rostro, configurado previamente.

El sistema compara el nuevo video con el registrado para confirmar la identidad del usuario y facilitar el ingreso. La configuración es sencilla, el usuario solo debe mirar la cámara y seguir instrucciones breves para mover la cabeza y capturar el rostro desde distintos ángulos.

El video selfie se almacena de forma encriptada y el usuario puede eliminarlo en cualquier momento desde su Cuenta de Google. Google implementó varias capas de seguridad para prevenir suplantaciones, como la detección de deepfakes y la verificación de movimientos en vivo.

Herramientas de seguridad

La función busca evitar intentos de acceso no autorizados y está disponible para dispositivos compatibles. La nueva opción complementa otras herramientas de seguridad como las llaves de acceso y los contactos de recuperación.

¿Dónde configurar la función?

Cabe resaltar, que los usuarios pueden verificar su elegibilidad y configurar la función en g.co/signin-selfie. Google continúa ampliando sus opciones de autenticación biométrica para ofrecer mayor seguridad y flexibilidad.