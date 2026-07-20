¿Cómo conectarse a WiFi sin contraseña? Estos son los métodos legales y seguros

Conectarse a una red WiFi sin conocer la contraseña es posible mediante métodos legales y seguros incorporados por los fabricantes de routers y teléfonos móviles. El escaneo de códigos QR y la conexión mediante WiFi Protected Setup (WPS) permiten acceder rápidamente a Internet, siempre que exista la autorización del propietario o administrador de la red.

Código QR del router

Muchos routers modernos incluyen un código QR en la parte posterior, inferior o lateral del equipo. Este elemento almacena el nombre de la red —conocido como SSID— y la contraseña, por lo que basta con abrir la cámara del teléfono, enfocar el código y aceptar la notificación de conexión. El procedimiento evita introducir claves extensas y resulta especialmente útil en viviendas, oficinas, cafeterías, hoteles y otros establecimientos.

Para que este método funcione correctamente, el código QR debe contener los datos actualizados de la red. Si el administrador modifica la contraseña del WiFi, será necesario generar un nuevo código. Algunos teléfonos también permiten crear y compartir un QR directamente desde el menú de configuración, sin mostrar la clave escrita a otras personas.

Conexión WPS: acceso mediante el botón del router

Otra alternativa es el sistema WPS, una función que conecta dispositivos compatibles sin escribir la contraseña. El usuario debe seleccionar la opción “Botón WPS” o “Conexión WPS” en la configuración WiFi del celular o tableta y, posteriormente, presionar durante unos segundos el botón físico ubicado en el router. El emparejamiento se realizará automáticamente mientras la función permanezca habilitada.

Aunque WPS facilita la incorporación de nuevos equipos y el acceso de visitantes, no todos los routers ni teléfonos actuales ofrecen esta opción. Los especialistas recomiendan desactivarla después de utilizarla, actualizar periódicamente el firmware del router y cambiar la contraseña de la red para reducir posibles vulnerabilidades. Además, cualquier conexión debe realizarse con autorización, ya que ingresar a una red ajena sin permiso puede comprometer información personal y generar consecuencias legales.